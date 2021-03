Lamar Odom le envió un adorable mensaje a Khloé Kardashian mientras veía su reality Khloé & Lamar

El ex basquetbolista hizo un nostálgico viaje al pasado.

Lamar Odom se puso "emotivo" reviviendo su serie de E! con Khloé Kardashian, Khloé & Lamar.

Actualmente E! está transmitiendo un maratón de todos los episodios de Keeping Up With the Kardashians y todos sus spin-offs previos al estreno de la temporada final, y la estrella del baloncesto se encontró con algunos episodios antiguos que lo pusieron muy nostálgico esta semana.