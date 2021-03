Travis Barker habla de la nota de amor que le escribió Kourtney Kardashian

El baterista de Blink-182 solo tuvo dulces palabras para describir su relación con la estrella de KUWTK.

Drew Barrymore está tan interesada en la relación de Kourtney Kardashian y Travis Barker como el resto de nosotros.

Tanto es así, de hecho, que no pudo evitar mencionar a la estrella de Keeping Up With the Kardashians cuando Travis pasó por The Drew Barrymore Show el jueves 4 de marzo.

"Leí una nota que tu encantadora dama te escribió diciendo, ‘Vamos a destruirnos el uno al otro'", le dijo Drew al músico de 45 años. "Y yo dije como, 'Oh, eso es tan caliente'. Creo que mi nota de amor podría ser como, '¿Podemos acostarnos temprano y, como, ver una película?'".