Solange Knowles revela que estaba luchando por su vida en medio de hospitalizaciones

"Pidiéndole a Dios que me enviara una señal no solo de que sobreviviría, sino también de que si me dejaba seguir con mi vida, vería la luz, signifique esto lo que sea que signifique".

Continuó: "Solo sabía que tenía que abrir la puerta y honrarla… No sabía con quién estaba hablando en 'I am a witness'". "No soy un gran admiradora de hablar sobre cosas que no sé todavía. No hablé mucho durante este tiempo por eso".

"Estoy muy triste por mostrar el proceso y quedarme callada cuando aún no se ha revelado todo".