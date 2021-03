El Palacio de Buckingham investigará las denuncias de maltrato hechas en contra de Meghan Markle

El martes, 2 de marzo, el periódico británico The Times informó que uno de los ex asesores principales de Meghan y Harry había presentado en 2018 una denuncia por acoso por parte de la duquesa, alegando que supuestamente expulsó a dos asistentes personales de la casa real y socavó la confianza de un tercer miembro del personal. Los incidentes supuestamente tuvieron lugar en los años previos al anuncio de la pareja, en 2020, sobre su decisión de retirarse de sus deberes reales.

"Claramente estamos muy preocupados por las acusaciones en The Times luego de las afirmaciones hechas por el ex personal del duque y la duquesa de Sussex", dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado emitido el miércoles 3 de marzo. "En consecuencia, nuestro equipo de recursos humanos estudiará las circunstancias descritas en el artículo. Se invitará a participar a los miembros del personal involucrados en ese momento, incluidos aquellos que han dejado la Casa, para ver si se pueden aprender lecciones. La Casa Real ha tenido una política de Dignidad en el Trabajo durante varios años y no tolera, ni tolerará la intimidación o el acoso en el lugar de trabajo".