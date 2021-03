El motivo por el que habrían prohibido que Zoraida Gómez visite a su hermano en la cárcel

En noviembre, Tefi reveló en una entrevista con Venga la alegría que Zoraida le había pedido perdón por lo que le hizo su hermano: "Con Zori sí tengo contacto. Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, yo le expliqué un poco las cosas, porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa.

Contó: "pero ellos (la familia de Eleazar) son muy respetuosos, es más, ella me dijo "te quiero pedir disculpas".