Cole Tucker admite que ama a Vanessa Hudgens en una dulce entrevista sobre su romance

Sin embargo, por increíble que sea, Cole no quiere un trato especial debido a su estatus de celebridad. Él insistió, "No quiero que me traten de manera diferente a Mitch [Keller] cuando venga su esposa, o Ke'Bryan [Hayes] cuando venga su novia".

"Ella es genial. Ella estará cerca, la verán, pero no lo sé", agregó.

Cole y Vanessa oficializaron su relación en Instagram el día de San Valentín, compartiendo una foto de ellos en sus respectivos perfiles. Vanessa subtituló su foto llena de amor, "Eres tú, soy yo, somos nosotros".