Vanessa Bryant estalla contra Evan Rachel Wood por llamar “violador” a Kobe Bryant

En 2003, Kobe fue acusado de agresión sexual contra una mujer en un hotel de Colorado. Él negó las acusaciones y dijo que habían tenido un encuentro "consensuado". La acusadora finalmente se negó a testificar y el cargo de violación fue retirado.

"Un comportamiento como este es parte de la razón por la que hombres negros inocentes van a la cárcel por delitos que no cometieron", escribió Vanessa en su publicación el sábado. "Una acusación no convierte a nadie en culpable. NO CONOCE LOS HECHOS DEL CASO".

En 2004, después de que se desestimara el caso, Kobe emitió una declaración de disculpa. Decía, "Quiero disculparme directamente con la joven involucrada en este incidente. Quiero disculparme con ella por mi comportamiento esa noche y por las consecuencias que ha sufrido el año pasado".

"Aunque realmente creo que este encuentro entre nosotros fue consensuado, reconozco ahora que ella no vio este incidente de la misma manera que yo", continuó el comunicado. "Después de meses de revisar el descubrimiento, escuchar a su abogado e incluso su testimonio en persona, ahora entiendo por qué siente que ella no dio su consentimiento para este encuentro".

La acusadora luego demandó a la estrella de Los Lakers de Los Ángeles y los dos llegaron a un acuerdo sobre ese caso civil en 2005.