¡Los secretos de The Crown que reveló Gillian Anderson merecen un Golden Globe!

Al final, el arduo trabajo valió la pena y The Crown ganó el título de la serie más nominada este año. Es un honor especial para un elenco que se acercó increíblemente dentro y fuera del set.

Si bien Gillian disfrutó de su tiempo de tranquilidad entre filmaciones, también le encantaba vincularse con sus coprotagonistas.

"Por lo general, me podían encontrar en lo que se conocía como mi otro lugar", le dijo a E! News. "Es un espacio tranquilo en otro lugar donde no hay ruido y, dependiendo de la ubicación, eso se movería. Pero si, ya sabes, no tuviera cosas en las que concentrarme y pudiera relajarme un poco, entonces probablemente estaría sentada con el resto del elenco jugando lo que Josh O'Connor, creo, nos presentó, que era un juego llamado fives, que puedes jugar en tus manos ".