El ataque de los haters por considerar que Selena Gomez se "degradó" de Justin Bieber a este actor

Aaron Dominguez no tiene tiempo para los haters que lo atacan por Selena Gomez.

El 25 de febrero, el actor, que actualmente está filmando la serie de Hulu, Only Murders in the Building con Selena Gomez, recurrió a Instagram Stories para compartir un mensaje que había recibido de un usuario de redes sociales.

El troll de Internet no solo llamó a Dominguez "feo", sino que también le dijo que "se mantuviera alejado de Selena" y que "ella se merece algo mejor".