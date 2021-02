¡Patricia Fernández de Betty, la fea será abuela!

La polémica secretaria de Ecomoda generó mucho amor y odio por parte de los fanáticos de la telenovela, pero no hay duda que no habría sido lo mismo sin su participación y sus graciosas intervenciones capítulo tras capítulo. Y aunque le hizo pasar muchos malos momentos a Betty, no cabe duda que tiene un ejército de fans que la defienden hasta el día de hoy.