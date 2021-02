Mira la adorable nota de amor que Kourtney Kardashian le escribió a Travis Barker

No está claro cuándo exactamente escribió la nota, que parece un poco arrugada y descolorida. Travis tuiteó la frase "Que nos destruyamos el uno al otro por completo" el martes 16 de febrero, el día en que él y Kourtney hicieron oficial su relación en Instagram.

El baterista de Blink-182, de 45 años, y la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 41 años, han sido vecinos y amigos durante varios años y, a menudo, generaron especulaciones de que su relación era más que platónica. Después de semanas de renovados rumores de romance, E! News confirmó el mes pasado que los dos han estado saliendo desde diciembre.