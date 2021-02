La verdadera razón por la que Kim Kardashian finalmente le pidió el divorcio a Kanye West

Fuentes cercanas a Kim Kardashian revelaron en exclusiva a E! News por qué decidió divorciarse oficialmente de Kanye West y cómo le explicó la situación a sus cuatro hijos.

Kimye ha llegado a su fin.

Este viernes 19 de febrero, Kim Kardashian solicitó el divorcio a Kanye West, después de seis años de matrimonio, así lo confirmó E! News. Una fuente cercana, reveló que los cónyuges acordaron la custodia compartida de sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, y que ni Kim, ni Kanye están impugnando su acuerdo prenupcial.

La fuente comentó en exclusiva para E! News que la separación fue "muy amistosa" y dio una idea de cómo la estrella de Keeping Up With the Kardashians está lidiando con esta situación.

La abogada de Kim, Laura Wasser, quien la representa en medio del divorcio, no pudo ser contactada para hacer comentarios.