La ex de Travis Barker no parece muy complacida con la relación del baterista y Kourtney Kardashian

"¿Qué tal si dejamos de poner a las mujeres una contra la otra", intervino otra presona, y alguien más respondió, "Kourtney es hermosa, como si tú deberías estar juzgando. No".

La reacción de Shanna al romance de Travis con Kourtney es una sorpresa considerando que el trío tiene mucha historia.

El baterista de 45 años no solo ha sido vecino de la estrella de Keeping Up With the Kardashians, sino que cuando él y Shanna todavía estaban juntos, sus hijos eran cercanos a los hijos de Kourtney y Scott Disick. De hecho, la familia de Travis ha aparecido en episodios anteriores del reality de E!