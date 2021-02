FKA twigs dice que “es un milagro” haber salido con vida de los supuestos abusos de Shia LaBouf

Shutterstock

El presunto abuso no solo afectó a Twigs, sino a sus relaciones con otras personas. "Una vez, me escuchó reír en FaceTime con mi amigo. Entró y tuvo una discusión masiva conmigo porque dijo que él no me hace reír así", recordó. "Entonces tuve que esconderme de la risa con mis amigos. Se trata de aislamiento, así que no hablo con mis amigos. Odiaba que yo tuviera una experiencia para mí misma [con] algo que no lo involucraba a él, un recuerdo que me dio alegría... Básicamente me hizo sentir que no se me permitía la alegría. A eso se reduce todo a: no se me permitía la alegría a menos que girara directamente alrededor de él".

Su vergüenza también le impidió aceptar ayuda después de que se acercó a sus amigos. "Solía ​​tener este sentimiento de miedo y vergüenza intensos", le dijo a la revista, "y me evaporaría de la vida de las personas".

Y luego hubo personas que supuestamente se hicieron la vista gorda. "Hubo personas que han trabajado con Shia con las que hablé abiertamente sobre el abuso por el que estaba pasando", dijo, recordando su aparición en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2019 para promocionar Honey Boy. Sin especificar con quién habló, twigs agregó, "La reacción que obtuve [de su equipo] fue más o menos, 'Está bien. Bueno, es Sundance'".

E! News se ha comunicado con el representante y abogado de LaBeouf para obtener comentarios sobre la entrevista de Twigs. En una respuesta oficial a su demanda, que LaBeouf y sus abogados presentaron el 5 de febrero, el actor de Pieces of a Woman negó "todas y cada una" de las acusaciones hechas por su ex y afirmó que ella "no ha sufrido ninguna lesión o daño como resultado de [sus] acciones". Su equipo tampoco cree que twigs tenga derecho a indemnización o daños.

Sin embargo, tras el lanzamiento de un preview de una próxima entrevista entre Twigs y Gayle King que se emitirá en CBS This Morning, el abogado de LaBeouf, Shawn Holley, le dijo a NBC News en un comunicado, "Un abogado que emite negaciones generales a todas las acusaciones en una demanda es procedimiento estándar en la práctica civil y no indica nada sobre las declaraciones pasadas de Shia o su aceptación de la responsabilidad por las cosas que ha hecho mal. Nada ha cambiado".