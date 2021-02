La princesa Latifa de Dubái asegura que está secuestrada ¡Conoce su historia!

No está claro cuándo grabó los videos, que envió en secreto a sus amigos hasta que dejó de responderles. Las personas que presionaron por su liberación enviaron las imágenes a la prensa. Su padre y el gobierno de Dubái no han respondido a los videos ni al programa. La BBC informó que Dubái y los Emiratos Árabes Unidos habían dicho anteriormente que Latifa está a salvo bajo el cuidado de su familia.

"Soy una rehén y esta villa se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas están cerradas con rejas", dijo Latifa en un video transmitido por la BBC. "No sé cuándo me dejarán ir ni cómo serán las condiciones cuando me suelten. Todos los días me preocupo por mi seguridad y mi vida. No sé realmente si voy a sobrevivir a la situación. La policía me amenazó con que estaría en la cárcel y no volvería a ver el sol ".