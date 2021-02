Luke de Modern Family sorprende con una insólita transformación

A diferencia de su personaje, Nolan llegó a ser catalogado como "niño genio" en la vida real. Él se graduó del secundario con tan solo 13 años y al año siguiente inició la universidad.

"La gente siempre espera que yo sea como mi personaje, que no es muy brillante. Así que me hablan despacio, así: ‘Tú… ¿me… entiendes…?' Entonces yo uso palabras difíciles y me dicen: 'Espera, ese no eres tú, se supone que eres Luke, no deberías ser muy brillante", dijo en una entrevista con Ellen.