Paris Hilton se comprometió con Carter Reum

"¡Feliz primer aniversario, mi amor! Me encanta que celebremos nuestro amor todos los meses", comenzaba la conmovedora leyenda. "No puedo creer que solo haya pasado un año. ¡Se siente como si hubiera estado contigo toda la vida! Nunca me había sentido tan cerca de otra persona en mi vida. Y eso es porque eres el primero en derribar las paredes que construí alrededor de mi corazón y abrí mi corazón de una manera que no sabía que era posible".

La creadora de This is Paris continuó, "Realmente creo que fuimos hechos a medida el uno para el otro y destinados a serlo. ¡Nada en mi vida se ha sentido tan bien o tan perfecto! Todos los días me siento como en un sueño. No hay nadie con quien preferiría pasar la vida entera. He oído hablar de las llamas gemelas antes, pero nunca creí en ellas hasta ti".