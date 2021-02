Rose Leslie y Kit Harington ya le dieron la bienvenida a su primer bebé

"Qué cosa tan gloriosa poder correr al campo y recuperarse", dijo al sitio web. "Es un gran privilegio estar rodeado de vegetación, cantos de pájaros y setos, y de nuestros encantadores vecinos. Es tan tranquilo".

Un mes después, Leslie volvió a abordar la noticia de su bebé. "Estoy emocionada de estar embarazada", le dijo a The New York Post, "¡y no puedo esperar para conocer al nuevo miembro de nuestra familia!"