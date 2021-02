Danna Paola detalla la ocasión en que fue drogada en un bar en España

"Me pasaron cosas horribles en Madrid en la primera temporada. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir a la calle, salir a las cuatro de la mañana, caminar y sin que me pasara nada, no sentirme insegura, pero un día pasó, eso es una experiencia muy loca...", contó. Y es que Danna Paola jamás imaginó que sería drogada en un bar.

Los detalles, en el video de arriba.