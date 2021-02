Jamie Lynn Spears revela por qué no quiso convertirse en estrella pop como Britney Spears

Cuando un comentarista mencionó su canción Follow Me, la estrella señaló que era para su programa de Nickelodeon Zoey 101 y que era algo totalmente diferente. Como ella dijo, "Ese es un tema musical... para el programa en el que soy actriz".

Otros usuarios de las redes sociales notaron que Jamie Lynn apareció en la canción de Britney Chillin 'With You, y que ella lanzó música de otros géneros, como su EP de música country The Journey.