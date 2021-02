Cynthia Rodríguez acaba definitivamente con todos los rumores sobre Carlos Rivera

Varios reportes han apuntado a que el noviazgo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez es armado

Hace tan solo unos días, Toñita, ex participante de La Academia desató controversia con un comentario cuando le preguntaron sobre en tema en una entrevista.

"Sí he escuchado, sí he visto, pero no me compete hablar. Lo único que diría es ‘amiga date cuenta", dijo la cantante.