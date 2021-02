El loco y doloroso incidente que casi arruina la épica boda de Priyanka Chopra y Nick Jonas

JOSEPH RADHIK/MEGA

"Me puse profunda y me volví vulnerable", explicó Priyanka en Daily Pop. "Y es muy diferente a mí porque pasé mucho tiempo enseñándome a mí misma cómo proteger mi privacidad, mis pensamientos y mis emociones".

Unfinished se estrenó a principios de esta semana, solo un mes después de que su última película, White Tiger, llegara a Netflix. Además de gestionar estos proyectos, la estrella de 38 años ha estado ocupada filmando otra película, su "primera comedia romántica en este lado del mundo".

"He hecho varias en India", continuó Priyanka. "Y esto fue muy divertido. Se llama Text for You y es con Sam Heughan. ¡Y es el debut actoral de Celine Dion! Puedo decir eso por el resto de mi vida".