Mira el dulce tributo de cumpleaños que Justin Theroux le dedicó a Jennifer Aniston

Ella agregó, "Claro, hubo obstáculos, y no todos los momentos se sintieron fantásticos, obviamente, pero al final, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación por miedo. Miedo a estar sola. Miedo a no poder sobrevivir. Permanecer en un matrimonio basado en el miedo se siente como si estuvieras haciendo un desaire a tu única vida. Cuando se ha hecho el trabajo y no parece que haya una opción para que funcione, está bien. Eso no es un fracaso".