Esmé Bianco de Game of Thrones también acusa a Marilyn Mason de abuso

Según Bianco, su ex esposa Dita Von Teese le presentó a Manson en 2005, pero no fue hasta 2009 que supuestamente abusó de ella por primera vez.

Ella afirma que el abuso tuvo lugar en el set del video musical de su canción I Want to Kill You Like They Do in the Movies. Bianco recuerda cómo Manson la obligó a usar lencería y la ató a un reclinatorio de oración, donde supuestamente la azotó repetidamente.

Además, afirma que él le permitía comer y dormir con poca frecuencia, a menudo ofreciéndole cocaína en lugar de comida.