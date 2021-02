¿Cómo explicarán la ausencia de Samantha en el revival de Sex and the City?

Los fanáticos de Sex and the City todavía no pueden evitar preguntarse cómo se podría lidiar con la ausencia de Samantha Jones en el próximo revival del show.

Durante una entrevista publicada el miércoles 10 de febrero, el director de contenido de HBO Max, Casey Bloys, le insinuó a TV Line sobre cómo la próxima serie de 10 episodios de la plataforma de streaming podría explicar el personaje ausente interpretado por Kim Cattrall en la serie original. La Carrie de Sarah Jessica Parker, la Miranda de Cynthia Nixon y la Charlotte de Kristin Davis volverán para And Just Like That... que comienza su producción en la primavera.