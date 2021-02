La respuesta de Shia LaBeouf a la demanda por abuso de FKA twigs

En diciembre, LaBeouf emitió un comunicado al NYT diciendo: "Aunque muchas de estas acusaciones no son ciertas. No estoy en condiciones de defender ninguna de mis acciones. Les debo a estas mujeres la oportunidad de ventilar sus declaraciones públicamente y aceptar la responsabilidad por lo que he hecho. Como alguien en recuperación, tengo que enfrentar recordatorios casi diarios de las cosas que dije y hice cuando bebí".