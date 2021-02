Kim Kardashian estalla contra los que dudan de la impresionante pintura de North West

Kim Kardashian está en modo mamá osa lista para proteger a sus cachorros.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians recurrió a las redes sociales para recordarles a los críticos que no deben meterse con ella "cuando se trata de mis hijos".

Kim, que comparte cuatro hijos con Kanye West, había mostrado el día anterior una impresionante pintura de North West.