Paris Hilton recuerda haberse sentido “violada todos los días” en su antiguo internado

"Mi nombre es Paris Hilton, soy una sobreviviente de abuso institucional y hablo hoy en nombre de los cientos de miles de niños que actualmente se encuentran en instalaciones de cuidado residencial en los Estados Unidos", dijo como parte de su testimonio, según People. "Durante los últimos 20 años, he tenido una pesadilla recurrente en la que dos extraños me secuestran en medio de la noche, me registran sin ropa y me encierran en una instalación. Me gustaría poder decirles que esta pesadilla inquietante fue solo un sueño, pero no lo es".

Al describir sus supuestas experiencias en la institución, dijo, "Fui abusada verbal, mental y físicamente a diario. Me aislaron del mundo exterior y me despojaron de todos mis derechos humanos".