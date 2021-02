Padre de Natasha Dupeyrón niega que la actriz haya sido víctima de abuso

"Empecé a cantar la canción y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme muy profundo... La frase era 'no nos vamos a callar' y se repetía y mientras la cantaba me di cuenta que por eso no podía ir, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan, me sentí identificada con lo que estaba cantando", describió.

Tras esto, visiblemente afectada, la actriz agregó que "No es fácil ser vulnerable o saberte víctima. No es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar aunque tengas ganas porque requiere de un montón de cosas y un trabajo personal y mucho amor propio, de mucho amor de tu gente. Todo a su debido tiempo".