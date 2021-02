Jennifer Lopez y Alex Rodríguez convirtieron el Super Bowl 2021 en la cita perfecta ¡Míralos!

"Me emocioné porque lo hicimos, trabajamos muy duro", compartió anteriormente Jennifer en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "Son cientos de personas, montaron ese escenario en siete minutos y luego te subes y te mueves. Es una locura. Es algo tan importante. ¡Y me alegro de que a todos les haya gustado! Eso me puso sentimental".