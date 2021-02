Rupert Grint da su más sincera opinión sobre la supuesta serie nueva de Harry Potter

Esta postura es ligeramente diferente a la que compartió en diciembre de 2020. En una charla con Comicbook, Grint dijo "nunca digas nunca" sobre la repetición de su papel. "Yo nunca diría, 'Absolutamente no'", explicó. "Fue una gran parte de mi vida y me gusta mucho ese personaje y sus historias. Así que sí, quiero decir, estaría dispuesto a hacerlo en el momento adecuado. No sé qué capacidad tendría, pero sí, ya veremos".