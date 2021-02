Mira cómo Kim Kardashian arruina la última broma viral de James Charles

La estrella de E! no cayó en el reto del momento.

Nadie debería esperar poder jugarle una broma a Kim Kardashian.

El influencer de belleza James Charles publicó un video en Instagram este miércoles 3 de febrero donde él aparece usando FaceTime para llamar a varios de sus conocidos para el reto "Estoy ocupado" que se ha vuelto viral en TikTok últimamente. Kim fue una de las personas que él contactó, pero ella fue la única que lo detuvo antes de que él pudiera preguntarle si podía devolverle la llamada, tal y como dicta el desafío.

"¿Qué estafa de TikTok estás haciendo ahora?", le dijo la estrella de Keeping Up With the Kardashians al instante.