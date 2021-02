La policía visita a Marilyn Manson en medio de las acusaciones de abuso que hay en su contra

Dos días antes, la ex de Manson, Evan Rachel Wood, habló sobre el artista en una publicación de Instagram y lo nombró su presunto abusador.

"Comenzó a prepararme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Dejé de vivir con miedo a las represalias, la calumnia o el chantaje", dijo la actriz. "Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y señalar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio".