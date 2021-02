Madison LaCroy, la mujer que vinculan románticamente con Alex Rodríguez, rompió el silencio

Madison LeCroy/instagram/Ryan Liu/Getty Images

"No sé qué hacer", le dijo Madison a Page Six, revelando que el nombre de Alex se mencionó en el episodio, pero que pidió que se emitiera un pitido. "He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia o para la mía. Definitivamente somos inocentes en esto".

Aunque la especulación de los fanáticos ha sugerido que el locutor de ESPN es de hecho el jugador de béisbol retirado en cuestión, una fuente cercana a él le dice a E! News, "Alex no la conoce y nunca la ha visto".

Mientras tanto, la hermana de Madison, Kaci LeCroy Davis, señaló en un comentario de Instagram la semana pasada que el tres veces MVP de la liga "no está casado".

E! News se comunicó con el representante de A-Rod para obtener más comentarios, pero no recibió respuesta.