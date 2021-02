Alex Rodríguez protagoniza rumores de romance con esta estrella de reality

La semana pasada, un preview de la reunión de la séptima temporada de Southern Charm, grabada a fines del año pasado, mostró al miembro del elenco Craig Conover acusando a LeCroy de engañar a su entonces novio Austen Kroll, diciendo que voló a Miami para dormir con un "ex jugador de la MLB". El presentador Andy Cohen dijo que el hombre estaba "casado" y era "muy famoso".

LeCroy dijo en el show de reunión, "Ponme en una prueba de detector de mentiras. Nunca volé a Miami", pero admitió comunicarse con el hombre, sin nombrarlo.

"Me contactó y, sí, nos enviamos un mensajes, pero aparte de eso, no había nada", dijo. "Nunca lo he visto físicamente, ni lo he tocado".