Emily in Paris, Bridgerton y más sorpresas entre las nominaciones de los Golden Globes 2021

La temporada de premios empezó llena de emociones.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood reveló los nominados para la edición 78 de los Golden Globes este miércoles, 3 de febrero, con Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson anunciando algunos de los contendientes.

The Crown y Schitt's Creek arrasaron en las categorías de televisión, obteniendo seis y cinco nominaciones, respectivamente, mientras que Mank y The Trial of Chicago Fire encabezaron las películas nominadas, nuevamente, obteniendo seis nominaciones, respectivamente.