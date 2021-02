Estrellas de Salvado por la Campana reaccionan a la muerte de Dustin Diamond

Diamond saltó a la fama con Good Morning, Miss Bliss, 4 temporadas de Salvado por la Campana, así como 7 temporadas del spin-off, Saved by the Bell: The New Class y 2 películas para televisión.

Apareció por última vez en el cortometraje, Catching Up, estrenado en febrero de 2020. En los últimos años, fue noticia por sus enfrentamientos con la ley y cumplió condena en la cárcel en 2016.