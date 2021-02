Evan Rachel Wood dice que Marilyn Mason la “abusó horriblemente” por años

Evan Rachel Wood ha acusado a Marilyn Manson de abuso.

La actriz de Westworld, de 33 años, que anteriormente estaba comprometida con el cantante de 52 años, publicó las acusaciones en un post de Instagram este lunes 1º de febrero.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson", escribió la estrella de Thirteen. "Comenzó a prepararme cuando era una adolescente y me abusó horriblemente durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Me cansé de vivir con el miedo a las represalias, la calumnia o el chantaje. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y señalar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las víctimas que ya no se callarán".

La relación de Wood y Manson se hizo pública en 2007, cuando ella tenía 19 años y él 38. Se comprometieron en 2010, pero se separaron ese mismo año.