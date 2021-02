Kourtney Kardashian tuvo la mejor reacción a una alucinante publicación de su novio Travis Barker

La estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió su reacción en los comentarios, escribiendo simplemente "wow" en respuesta al divertido throwback.

Este es solo un ejemplo de cómo la pareja recién confirmada está dando a conocer su romance en las redes sociales. A principios de este mes, los fanáticos notaron que Travis había comenzado a comentar emojis de flores en varias de las fotos de Instagram de Kourtney. La fundadora de POOSH también compartió fotos de la película True Romance, una de las películas favoritas de Travis, y él comentó, "Eres tan genial".

Si bien los fanáticos pueden estar fascinados por cómo estos dos pasaron de ser vecinos en la comunidad californiana de Calabasas a tener citas, una fuente le dijo a E! News que su relación es muy "discreta".