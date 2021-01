El duro escrutinio que sufrió Ashley Tisdale por someterse a una muy necesaria cirugía plástica

"La cirugía plástica no era aceptada culturalmente entonces como lo es ahora", agrega. "Cuando lo hice, me examinaron, juzgaron y me hicieron sentir avergonzada por mi decisión. Tomé una decisión que no era asunto de nadie (y TODAVÍA no es asunto de nadie) y por esa decisión, constantemente me hicieron sentir mal por eso".