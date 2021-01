Katherine Heigl recuerda la terrible etiqueta que arruinó su reputación y su salud mental

Katherine Heigl/Instagram

Ella continuó, "No me di cuenta de la ansiedad con la que estaba viviendo hasta que me puse tan mal que tuve que buscar ayuda de verdad. Puedes hacer mucho trabajo con el alma, pero soy una gran fan de Zoloft".

Y con el tiempo, Katherine dijo que ha aprendido a tener "un poco más de dulzura" consigo misma. Ella compartió, "He llegado a aceptar que la ambición no es una mala palabra y que no me hace menos femenina, amorosa y cariñosa ser ambiciosa y tener grandes sueños y grandes metas".