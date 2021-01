FKA twigs revela el impactante momento que la hizo entrar en razón y dejar a Shia LaBeouf

Shutterstock

Por ejemplo, dijo que notó "pequeñas cosas que podrías hacer mal y que te quitarían la felicidad". También afirma que las cosas más mundanas podrían provocar una reacción negativa de Shia.

"Para mí, fue ser amable con un camarero o ser cortés con alguien que podría ser visto como yo coqueteando o queriendo entablar algún tipo de relación con alguien más, cuando literalmente estoy pidiendo pasta", explicó. "Me dijo que sabía cómo era él y que si lo amaba, no miraría a los hombres a los ojos. Esa fue mi realidad durante unos buenos cuatro meses... que no se me permitía mirar a los hombres a los ojos."

La cantante de Two Weeks también alegó que la ex estrella de Disney Channel contaría cuántas veces al día lo besaba, una afirmación que también hizo en su demanda. Dijo que Shia tenía una "cuota" sobre el asunto y la cambiaría después de que se cumpliera. Sin embargo, FKA twigs no especificó si la cantidad disminuyó o aumentó. "Era como caricias o miradas o besos", explicó, y agregó que nunca supo "cuál era el número correcto".

"Su pareja anterior aparentemente cumplió muy bien este número", compartió, sin especificar a quién se refería, "así que yo era inadecuada en comparación con una pareja anterior suya".

FKA twigs explicó que, si ella no cumplía con los requisitos de Shia, "él comenzaba una discusión conmigo, me reprendía durante horas, me hacía sentir como la peor persona del mundo".