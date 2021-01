Así respondió Vicente Fernández al escándalo por tocar inapropiadamente a una seguidora

"Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘se va a sentir ofendida' y subí mi mano y toman la foto. Nunca hice yo ‘así', si algo tengo es respetar al público. Yo le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera querido hacer así no lo hago ahí…la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó."

El veterano de las rancheras dijo que se trató de un malentendido, ya que nunca tuvo la intención de tocar el busto de la fan que le solicitó la fotografía.

"Una cosa es estarme retratando ahí, y no me doy cuenta, y la que sigue y los que siguen, de todos modos, me vuelvo a disculpar contigo hija, y cuando quieras ésta es tu casa", dijo refiriéndose a la joven con quien se retrató.