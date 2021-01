Sabrina Carpenter habla de Skin en medio de los rumores sobre Joshua Bassett y Olivia Rodrigo

En la publicación, Sabrina agradeció a los fans por escuchar Skin, que se lanzó el 22 de enero, y dijo que estaba agradecida por las personas que "han abierto sus mentes" a la letra. Esto sigue a la charla generalizada en las redes sociales de que su canción fue grabada para responder al reciente éxito de Olivia, driver's license.

"No me molestaron unas pocas líneas en una (magnífica) canción y escribí una pista sobre ella", compartió Sabrina. "Estaba en un punto de inflexión en mi vida por innumerables razones. Así que me inspiré para hacer lo que suelo hacer para afrontar la situación, escribir algo que desearía haberme dicho a mí misma en el pasado".