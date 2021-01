La fuerte confesión de Jennifer Lopez sobre su matrimonio con Marc Anthony

Steve Granitz/WireImage

Parece que ella se dio cuenta de la importancia del amor propio a finales de sus 30, justo antes de cortar los lazos con Marc.

En 2016, "Jenny from the Block" le dijo a la revista W, "Cuando terminó mi matrimonio, no fue fácil encontrar el perdón. No fue el sueño que esperaba, y hubiera sido más fácil avivar las llamas de resentimiento, decepción y enojo. Pero Marc es el padre de mis hijos, y eso nunca va a desaparecer. Entonces, tengo que trabajar para hacer las cosas bien. Y ese es, de lejos, el trabajo más difícil que hago".

Ella admitió que "aguantó" durante siete años, pero supo "muy rápidamente que no era lo correcto".

Parece que ser ex funcionó mejor para las estrellas, que comparten a los gemelos de 12 años Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz.