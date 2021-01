Hunter Schafer revela cómo su salud mental la empujó a crear un episodio especial de Euphoria

El episodio especial, titulado "F * ck Anyone Who's Not A Sea Blob", se centra en el personaje de Schafer, Jules. Según Variety, el episodio continúa donde terminó la primera temporada. De acuerdo al medio, este muestra a Jules observando las vacaciones de Navidad y lidiando con su decisión de irse de la ciudad por su cuenta después de que sus planes de huir con el personaje de Zendaya, Rue, se derrumbaron. Fallon mostró una vista previa del episodio durante la entrevista.

"Al menos para mí, ser trans es espiritual", dijo Schafer en el preview. "Sabes, no es religioso. No es, como, para alguna congregación. Es para mí. Es mío. Me pertenece, y no quiero quedarme quieta. Es como, quiero estar viva. Quiero decir, eso es de lo que siempre se ha tratado, de mantenerse con vida".