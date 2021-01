Armie Hammer sería reemplazado por este actor en la película que iba a protagonizar con Jennifer Lopez

Christopher Polk/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images

Más drama entró en juego el 17 de enero, cuando Hammer emitió una declaración de audio disculpándose con una mujer no identificada por llamarla "Miss Caimán" en un video filtrado por The Daily Mail.

Le dijo a Cayman Compass, "Me gustaría aclarar que la persona en mi video, que fue robado de mi Instagram privado, no es Miss Caimán. Lamento sinceramente cualquier confusión que haya causado mi tonto intento de humor".

La estrella de Call Me By Your Name continuó, "Mi más profunda solidaridad con la Señorita Caimán, a quien no conozco, y para toda la organización, ya que no tenía intenciones de insinuar que en realidad era la señorita Caimán".