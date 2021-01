La indirecta que Javier El Chicharito Hernández le lanzó a Sarah Kohan

Instagram

Las sospechas de una posible separación surgieron cuando Sarah Kohan compartió este mensaje en Instagram Stories, días antes de Navidad:

"La decisión más difícil de tomar es dejar a alguien por quien te esforzaste tanto para que funcionara...", se leía en el pensamiento. "Sólo puedes hacer tanto para ser compatibles, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. No puedes ser la única sembrando semillas de esperanza en alguien que no toma su conexión en serio. Y no le puedes rogar a nadie para que vea que vales el sacrificio. Déjalos extrañarlo, y déjalos ir. Porque hay alguien allá afuera que podrá ver todo (lo mismo) que tú. Que se esforzará, y que te hará ver por qué no funcionó con nadie más", agregó.