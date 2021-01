Bella Thorne sale en defensa de Armie Hammer tras la revelación de sus mensajes privados en Instagram

Por su parte, Hammer criticó las acusaciones luego de revelarse su salid de la película que haría con Jennifer Lopez, Shotgun Wedding.

"No estoy respondiendo estas acusaciones de m**d*, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en mi contra, no puedo, por mi buena consciencia, dejar a mis hijos cuatro meses para filmar en República Dominicana. Lionsgate me ha apoyado y estoy agradecido con ellos por esto", dijo en un comunicado compartido por E! News.

Un portavoz de la producción también emitió un comunicado que decía: "Dada la fecha de inicio inminente de Shotgun Wedding, Armie ha solicitado salirse de la película y lo apoyamos en su decisión".