30 veces que Chicago West nos robó el corazón

Como recordarán los fanáticos de Keeping Up With the Kardashians, Kim y Kanye le dieron la bienvenida a Chicago, hermana de North West (7), Saint West (5) y Psalm West (20 meses), a través de un proceso de subrogación en enero de 2018. La pareja reveló públicamente su nombre poco después de que ella naciera, aunque no fue hasta la temporada 15 de KUWTK que Kim explicó lo significativo que realmente tiene. "Todos me preguntan de dónde se nos ocurrió eso", dijo en el programa E! "Kanye es originario de Chicago y la ciudad está realmente conectada con la memoria de su madre, así que nos decidimos por Chicago".